Croazia-Spagna 3-5, Dalic: “Abbiamo fatto tutto il possibile” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto tutto il possibile, riportando il punteggio sul 3-3. Abbiamo avuto alcune occasioni, ma alla fine non siamo riusciti a vincere. Il nostro obiettivo era quello di raggiungere la fase a eliminazione diretta: ce l’Abbiamo fatta, ma poi Abbiamo affrontato una Spagna davvero forte”. Lo ha detto Zlatko Dalic, ct della Croazia, dopo la sconfitta contro la Spagna agli ottavi di Euro 2020. Sulle assenze ha da recriminare: “Anche la mancanza di un singolo ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “giocato bene.il, riportando il punteggio sul 3-3.avuto alcune occasioni, ma alla fine non siamo riusciti a vincere. Il nostro obiettivo era quello di raggiungere la fase a eliminazione diretta: ce l’fatta, ma poiaffrontato unadavvero forte”. Lo ha detto Zlatko, ct della, dopo la sconfitta contro laagli ottavi di Euro 2020. Sulle assenze ha da recriminare: “Anche la mancanza di un singolo ...

