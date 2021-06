Love is in the air dal 28 giugno al 2 luglio anticipazioni (Di domenica 27 giugno 2021) Le anticipazioni della soap turca Love is in the air in onda subito dopo Mr Wrong , con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle puntate da Lunedì 28 giugno a Venerdì 2 luglio alle ore 15.30 su Canale 5. Ritroviamo i nostri protagonisti Eda e Serkan alle prese con il loro sentimenti sempre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Love is in the air dal 21 al 25 giugno anticipazioni Love is in the air dal 14 al 18 giugno ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 giugno 2021) Ledella soap turcais in the air in onda subito dopo Mr Wrong , con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle puntate da Lunedì 28a Venerdì 2alle ore 15.30 su Canale 5. Ritroviamo i nostri protagonisti Eda e Serkan alle prese con il loro sentimenti sempre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::is in the air dal 21 al 25is in the air dal 14 al 18...

Advertising

stayyooni : OMG CHAN'S VOICE IN THE TWICW COVER SJSJSHFJSNAJDJDSJJSHDSUSBBSUSSBSHSJJAHSJSBS I LOVE IT - Tannies_Love : @BIGHIT_MUSIC Osbsishsjwjsjskskksi what the fkshsjs - moltonervosa : @Albanoka1 aron piper love is in the air food serie argentine ti amo ahahahahahah - CxFrancesca : RT @folksmix: Spoiler bölüm 38 sçk (love is in the air) La pavona ammette a Deniz di essere incinta di lui proprio quando Eda è dietro di… - folksmix : Spoiler bölüm 38 sçk (love is in the air) La pavona ammette a Deniz di essere incinta di lui proprio quando Eda è… -