Figliuolo, ce la faremo ad avere l'80% vaccinato a settembre (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 oggi i casi in Italia, 14 i decessi, un trend comunque in discesa, secondo i dati del ministero della Salute anche se bisogna sempre tenere conto che sono quelli relativi al weekend. Numeri ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 oggi i casi in Italia, 14 i decessi, un trend comunque in discesa, secondo i dati del ministero della Salute anche se bisogna sempre tenere conto che sono quelli relativi al weekend. Numeri ...

Advertising

TgLa7 : #Figliuolo, 80% vaccinati a fine settembre, ce la faremo Dosi Rna ci sono, Az solo 2/a dose over 60 - benny_bove : RT @TgLa7: #Figliuolo, 80% vaccinati a fine settembre, ce la faremo Dosi Rna ci sono, Az solo 2/a dose over 60 - cristia_urbano : RT @TgLa7: #Figliuolo, 80% vaccinati a fine settembre, ce la faremo Dosi Rna ci sono, Az solo 2/a dose over 60 - Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Figliuolo, 80% vaccinati a fine settembre, ce la faremo Dosi Rna ci sono, Az solo 2/a dose over 60 - ilSicilia : #Salute #Covid Vaccini, Figliuolo: “80% vaccinati a fine settembre, ce la faremo” -