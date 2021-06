LIVE Sonego-De Minaur, Finale ATP Eastbourne 2021 in DIRETTA: l’azzurro sfida l’australiano per il terzo titolo in carriera (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-De Minaur, valevole per la Finale dell’Atp 250 di Eastbourne. Le proiezioni del ranking di Lorenzo Sonego Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-De Minaur, sfida valevole per la Finale dell’Atp 250 di Eastbourne. Lorenzo Sonego arriva alla sfida odierna ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07 Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di-De, valevole per ladell’Atp 250 di. Le proiezioni del ranking di LorenzoBuongiorno e benvenuti allatestuale di-Devalevole per ladell’Atp 250 di. Lorenzoarriva allaodierna ...

Advertising

livetennisit : Combined Eastbourne: LIVE i risultati con il dettaglio delle Finali. LIVE Sonego vs De Minaur - federtennis : ????Eastbourne ??Sonego ?? De Minaur ??In palio il titolo ?? LIVE alle 15:30 su @SuperTennisTv #stayFIT #tennis - 77_amx : RT @lorenzofares: Domani alle 15.30 vi racconto live su @SuperTennisTv e su SuperTennix la finale del #VikingInternational di #Eastbourne t… - infoitsport : LIVE Sonego-De Minaur, risultato in tempo reale finale Atp Eastbourne 2021: inizio ore 15.30 - Adriana11100542 : RT @lorenzofares: Domani alle 15.30 vi racconto live su @SuperTennisTv e su SuperTennix la finale del #VikingInternational di #Eastbourne t… -