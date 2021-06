Coronavirus, Sydney torna in lockdown per la variante Delta (Di sabato 26 giugno 2021) Sydney torna in lockdown a causa della variante Delta del Coronavirus. Il governo locale ha imposto la chiusura della città a causa un focolaio di nuovi casi di Covid-19 causati dalla variazione attualmente più contagiosa. Dopo aver decretato ieri, 25 giugno, restrizioni in quattro distretti, oggi si è deciso di estendere per due settimane il provvedimento a tutta la città, la più grande d’Australia, con oltre 5 milioni di abitanti. Questa settimana sono stati ottanta i casi di test positivi a causa di un focolaio cominciato da un autista che ha portato alcuni equipaggi di compagnie aeree ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021)ina causa delladel. Il governo locale ha imposto la chiusura della città a causa un focolaio di nuovi casi di Covid-19 causati dalla variazione attualmente più contagiosa. Dopo aver decretato ieri, 25 giugno, restrizioni in quattro distretti, oggi si è deciso di estendere per due settimane il provvedimento a tutta la città, la più grande d’Australia, con oltre 5 milioni di abitanti. Questa settimana sono stati ottanta i casi di test positivi a causa di un focolaio cominciato da un autista che ha portato alcuni equipaggi di compagnie aeree ...

