Tutta l'Italia in zona bianca. La conferma di Speranza: «Via libera anche alla Valle d'Aosta, ho firmato l'ordinanza»

Tutta l'Italia passa in zona bianca. «Ho appena firmato l'ordinanza, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Valle d'Aosta entra in zona bianca», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Dal 21 giugno erano passate in bianco Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Solo la Valle d'Aosta era rimasta in giallo. Stando al monitoraggio odierno dell'Istituto superiore di sanità...

