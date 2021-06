Le scelte economiche di Draghi sotto la lente di Foucault (Di venerdì 25 giugno 2021) Le firme dei 65 economisti che insegnano in varie università del nostro paese, e non solo, contro le impresentabili nomine effettuate dal governo per il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, sono ormai diventate centinaia. Troppo evidente è il contrasto fra un Piano che, per quanto criticabile, prevede il più ampio intervento di investimenti pubblici da molti anni a questa parte e il profilo intellettuale dei nuovi nominati. Non solo alfieri del neoliberismo, ma della sua versione peggiore, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 giugno 2021) Le firme dei 65 economisti che insegnano in varie università del nostro paese, e non solo, contro le impresentabili nomine effettuate dal governo per il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, sono ormai diventate centinaia. Troppo evidente è il contrasto fra un Piano che, per quanto criticabile, prevede il più ampio intervento di investimenti pubblici da molti anni a questa parte e il profilo intellettuale dei nuovi nominati. Non solo alfieri del neoliberismo, ma della sua versione peggiore, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

dariomasiero : RT @AdmGov: ??Nuovo collegamento ferroviario Vado Ligure - Piacenza. #ADM promuove e supporta scelte di trasporto efficienti, economiche ed… - AnimaliMaria : RT @AdmGov: ??Nuovo collegamento ferroviario Vado Ligure - Piacenza. #ADM promuove e supporta scelte di trasporto efficienti, economiche ed… - ms_incred : @JorgeTrimy Io non sono livorosa e non ho perso nessun incarico. Cionostante, non apprezzo affatto quel comitato. S… -

Ultime Notizie dalla rete : scelte economiche Tari, a Montemurlo la bolletta sarà più leggera per famiglie e imprese ... un risultato che ci riempie di soddisfazione, frutto di scelte politiche attente ed oculate degli ... Ancor oggi sono molteplici le ripercussioni economiche negative sul tessuto economico per questo il ...

SS Fontana (MiTE): transizione ecologica per inclusione sociale equa 'Ci troviamo in quella fase dove le nostre scelte possono e devono fare la differenza. Per avviare un processo di Transizione efficace ed ... Oggi possiamo contare anche su notevoli risorse economiche ...

Rilancio economico: il necessario orizzonte europeo dell'Italia ISPI Fiera di Rapallo, Anva e Fiva contro le scelte della Giunta La giunta comunale di Rapallo ha deciso di spostare le bancarelle della Fiera di Rapallo, in programma dall’1 al 3 luglio, in via Diaz e via Dante, lungo gli argini del torrente Boate. Questa area è s ...

Le scelte internazionali dell’Italia Facebook Twitter Pinterest Vale la pena di insistere sulla valutazione delle scelte internazionali dell’Italia e dell’Europa dopo il vertice inglese dei sette grandi (definizione discutibile) e del ve ...

... un risultato che ci riempie di soddisfazione, frutto dipolitiche attente ed oculate degli ... Ancor oggi sono molteplici le ripercussioninegative sul tessuto economico per questo il ...'Ci troviamo in quella fase dove le nostrepossono e devono fare la differenza. Per avviare un processo di Transizione efficace ed ... Oggi possiamo contare anche su notevoli risorse...La giunta comunale di Rapallo ha deciso di spostare le bancarelle della Fiera di Rapallo, in programma dall’1 al 3 luglio, in via Diaz e via Dante, lungo gli argini del torrente Boate. Questa area è s ...Facebook Twitter Pinterest Vale la pena di insistere sulla valutazione delle scelte internazionali dell’Italia e dell’Europa dopo il vertice inglese dei sette grandi (definizione discutibile) e del ve ...