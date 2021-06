**Europei: Speranza, 'c'è tutto il tempo per verifiche sulla finale'** (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere le parole di Draghi sono di buon senso. L'11 luglio (data della finale, ndr) e' una data ancora piuttosto distante e quindi ci sarà tutto il tempo per le autorità competenti per verificare e fare tutte le valutazioni del caso". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Sky Tg 24. "Ho molto apprezzato le parole di Draghi e di Angela Merkel, hanno dato un messaggio di serietà all'opinione pubblica", ha detto ancora a proposito della variante Delta. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere le parole di Draghi sono di buon senso. L'11 luglio (data della, ndr) e' una data ancora piuttosto distante e quindi ci saràilper le autorità competenti per verificare e fare tutte le valutazioni del caso". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, intervistato da Sky Tg 24. "Ho molto apprezzato le parole di Draghi e di Angela Merkel, hanno dato un messaggio di serietà all'opinione pubblica", ha detto ancora a proposito della variante Delta.

