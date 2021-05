Pagelle Atalanta-Milan 0-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 23 maggio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di. A Bergamo vittoria che vuole dire Champions League per i ragazzi di Stefano Pioli che riescono a sbloccare la partita grazie ad un calcio di rigore trasformato da Kessie. Nel secondo tempo Donnarumma e compagni resistono, poi ancora un rigore di Kessie regala la Champions League.(3-4-2-1): Gollini 6; Djimsiti 6, Romero 6, Toloi 6 (42’ st Palomino sv); Maehle 5 (35’ st Pasalic sv), de Roon 6, Freuler 6 (42’ st Miranchuk sv), Gosens 5.5; Pessina 5.5 (1’ st Muriel 6), Malinovskyi 5.5; Zapata 6. In panchina: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Caldara, Ruggeri, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kessié FLOP: Bennacer VOTI Al termine del ...Live reaction, analisi edi- Milan e Bologna - Juventus, per un posto in Champions League. La nostra redazione seguirà la serata con tutti gli aggiornamenti in diretta legati all'...Torna nel massimo torneo europeo per club dopo oltre 2000 giorni. Decisivo il 2-0 rifilato in trasferta all'Atalanta, con doppietta di Kessié. Primo tempo di sofferenza del Milan, che alterna momenti ...Le pagelle di Atalanta-Milan 0-2, l'ultima giornata di Serie A. I rossoneri vincono clamorosamente a Bergamo. E' Champions League ...