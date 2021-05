Giulia De Lellis, arriva Love island: “Amo sperimentare” (Di domenica 23 maggio 2021) Giulia De Lellis, torna a parlare dei se, e dei suoi nuovi progetti televisivi, che la vedono impegnata, alla conduzione, prossimamente, di un nuovo programma basato sui sentimenti ‘Love island’. Giulia De LellisLa De Lellis, ha iniziato il suo percorso, all’interno del mondo televisivo, proprio dopo aver partecipato, ad un programma molto simile ‘Uomini e Donne’, dove ha avuto modo di conoscere Andrea Damante, con il quale, ha vissuto una lunga e tormentata storia d’amore. Giulia De Lellis, il suo nuovo programma e l’amore in tv con Damante Dopo aver scritto un libro, che tra l’altro è andato benissimo, dopo aver recitato al cinema, e dopo aver preso parte a dei reality, come già detto, la giovane influencer, per la ... Leggi su formatonews (Di domenica 23 maggio 2021)De, torna a parlare dei se, e dei suoi nuovi progetti televisivi, che la vedono impegnata, alla conduzione, prossimamente, di un nuovo programma basato sui sentimenti ‘’.DeLa De, ha iniziato il suo percorso, all’interno del mondo televisivo, proprio dopo aver partecipato, ad un programma molto simile ‘Uomini e Donne’, dove ha avuto modo di conoscere Andrea Damante, con il quale, ha vissuto una lunga e tormentata storia d’amore.De, il suo nuovo programma e l’amore in tv con Damante Dopo aver scritto un libro, che tra l’altro è andato benissimo, dopo aver recitato al cinema, e dopo aver preso parte a dei reality, come già detto, la giovane influencer, per la ...

