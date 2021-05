Fisco | Calenda | ‘da Letta proposta coraggiosa ma sbagliata e inattuabile’

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Quella diè unama moltoe inattuabile. Efinora di proposte inattuabili ne ha fatte molte, sapendo che con il governo fatto così, non si faranno”. Lo dice Carloa In Mezz’ora in Più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Fisco: Calenda, 'proposta Letta? Boh'... - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calenda, Draghi al Quirinale? Deve finire il suo mandato: (ANSA) - ROMA, 20 MAG - 'Draghi dovrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Calenda

SardiniaPost

... ma oggi la vera sfida è chiudere riforme fondamentali dalla giustizia al, altrimenti rischia ... Così il leader di Azione Carloin un'intervista a Rtl 102.5. . - -...sondaggi e che è ormai tallonato dal Pd nonostante le 'scissioni' di Italia Viva di Renzi e Azione di. Il vero ostacolo alle riforme, soprattutto le due più urgenti, la giustizia e il, ...(Adnkronos) - "Quella di Letta è una proposta coraggiosa ma molto sbagliata e inattuabile. E Letta finora di proposte inattuabili ne ha fatte molte, sapendo che con il governo fatto così, non si ...Roma, 20 mag (Adnkronos) – "Ma perché allora il @pdnetwork non ha votato la proposta di @Azione_it di destinare il taglio delle tasse fatto dallo scorso governo per azzerare le tasse per i giovani fin ...