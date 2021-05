Un altro giro, Thomas Vinterberg: “Del Dogma 95 ho cercato ancora la purezza, l'umanità e la vulnerabilità” (Di sabato 22 maggio 2021) La nostra intervista a Thomas Vinterberg, autore della commedia amara con protagonista Mads Mikkelsen, Un altro giro. Nonostante nel frattempo abbia avuto una carriera lunga e abbia girato decine di film, Thomas Vinterberg viene ancora sempre associato al Dogma 95, il manifesto lanciato da Lars Von Trier insieme ad altri cineasti danesi, che proponeva un'estrema verità nel girare i film. E viene soprattutto ricordato per Festen, il suo film d'esordio che aderiva al manifesto, un vero pugno nello stomaco. Un altro giro (Druk in originale e Another Round in versione internazionale) è un film distante anni luce da quelle atmosfere. È una commedia amara, o sarebbe meglio dire una commedia antropologica, che non nasconde ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021) La nostra intervista a, autore della commedia amara con protagonista Mads Mikkelsen, Un. Nonostante nel frattempo abbia avuto una carriera lunga e abbia girato decine di film,vienesempre associato al95, il manifesto lanciato da Lars Von Trier insieme ad altri cineasti danesi, che proponeva un'estrema verità nel girare i film. E viene soprattutto ricordato per Festen, il suo film d'esordio che aderiva al manifesto, un vero pugno nello stomaco. Un(Druk in originale e Another Round in versione internazionale) è un film distante anni luce da quelle atmosfere. È una commedia amara, o sarebbe meglio dire una commedia antropologica, che non nasconde ...

