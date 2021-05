Gessica Notaro | chi è il fidanzato Filippo Bologni | tutto su di lui

(Di sabato 22 maggio 2021), dalle passarelle ai palchi televisivi, la donna è stata vittima di un grave fatto di cronaca nel 2017(Getty Images)con le sue canzoni e le sue campagne di sensibilizzazioni contro la violenza sulle donne è tra i personaggi più in vista sul tema. Lei stessa purtroppo è stata protagonista di un fatto di cronaca in quanto vittima. Nel 2017 fu aggredita dall’exe da allora si è sottoposta a vari interventi chirurgici. Le operazioni però non l’ha fermata. La donna è andata avanti nella sua battaglia e ha provato a portare il suo messaggio in lungo e in largo. Ora ha ritrovato la pace nel campione di equitazionementre prima quello che sembrava essere una storia d’amore ...

Advertising

CorriereUmbria : Gessica Notaro: il dolore per lo sfregio con l'acido dell'ex fidanzato, padre morto per tumore e fratello suicida… - LadyNews_ : #GessicaNotaro mostra il suo volto dopo l'intervento: 'Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena' - shamrock1807 : RT @MediasetPlay: Sei fortissima, Gessica! ?? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Sei fortissima, Gessica! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

Per, giovane modella riminese, l'inizio dell'incubo ha una data ben precisa: il 10 gennaio del 2017. Dopo una relazione di tre anni con Edson "Eddy" Tavares , tra alti e bassi, la giovane ...E ancora, per la prima volta in studio, il racconto e la forza di. Infine, tornano in studio i Me contro te , ossia Luì e Sofì , coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco ...E' una storia di dolore e rinascita quella di Gessica Notaro , showgirl di 31 anni da poco compiuti, sfregiata con l' acido nel 2017 ...Chi è Gessica Notaro? Dalla passione per il canto alla partecipazione a Miss Romagna, fino alla terribile aggressione subita nel 2017 ...