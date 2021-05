Esa cerca astronauti, slitta domanda per la selezione (Di sabato 22 maggio 2021) L’Esa rilancia sul reclutamento della nuovi equipaggi di astronauti europei – quelli che andranno sulla Luna e forse anche su Marte – a fa slittare al 18 giugno la data ultima per presentare la domanda per la selezione, inizialmente prevista al 28 maggio. La decisione è stata presa dall’Esa per dare la possibilità anche ai cittadini e alle cittadine della Lituania – appena diventato nuovo Paese membro – di partecipare al bando. “Gli aspiranti astronauti hanno ora tempo fino al 18 giugno 2021 per presentare una domanda per la selezione degli astronauti dell’Esa” ha annunciato l’Agenzia Spaziale Europea spiegando che “l’estensione di tre settimane é arrivata nel momento in cui l’Esa ha accolto anche la Lituania come nuovo Stato membro associato”. “Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) L’Esa rilancia sul reclutamento della nuovi equipaggi dieuropei – quelli che andranno sulla Luna e forse anche su Marte – a fare al 18 giugno la data ultima per presentare laper la, inizialmente prevista al 28 maggio. La decisione è stata presa dall’Esa per dare la possibilità anche ai cittadini e alle cittadine della Lituania – appena diventato nuovo Paese membro – di partecipare al bando. “Gli aspirantihanno ora tempo fino al 18 giugno 2021 per presentare unaper ladeglidell’Esa” ha annunciato l’Agenzia Spaziale Europea spiegando che “l’estensione di tre settimane é arrivata nel momento in cui l’Esa ha accolto anche la Lituania come nuovo Stato membro associato”. “Il ...

