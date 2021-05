Isola dei famosi | il prima e dopo delle naufraghe | quando il trucco fa miracoli

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) L’deiè un reality diverso dagli altri. Nelle Honduras i naufraghi cambiano, ecco la differenza tra. Partecipare all’deinon è semplice, o meglio non è facile resistere a tutte le sfide del reality. La trasmissione è diversa dagli altri programmi visto che qui i concorrenti vengono a contatto con la natura e si allontanano dalla realtà vera e virtuale. Sfide, prove, paura di rimanere senza cibo. Ci vuole coraggio e determinazione e sono molti i naufraghi che non resistono e non riescono ad arrivare alla fine.dei: il cambiamento di alcuneLedi questa edizione particolare dell’sono quattordici. Qualcuna è tornata in ...