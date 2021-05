(Di venerdì 21 maggio 2021) “Lache”. Il coronavirus “probabilmente”. Lo ha sottolineato Peter Piot, microbiologo belga consigliere della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e direttore della London School of Hygiene & Tropical Medicine, presentando oggi i contenuti principali del report firmato dal panel di 26 esperti che si è riunito per offrire una base scientifica al confronto del Global Health Summit, in corso a Roma. “La crescente disponibilità di vaccini sicuri ed efficaci ci dà la speranza di mettere lasotto controllo, con una mortalità molto bassa. Ma la priorità massima è assicurare equità globale dei vaccini, immediatamente”, ha proseguito Piot, che insieme agli altri scienziati ha rinnovato l’appello ai “leader ad ...

Advertising

italiaserait : “Il Covid diventerà endemico, pandemia tutt’altro che finita” - infoitinterno : Studio Usa: il Covid diventerà un semplice fastidio stagionale - fisco24_info : 'Il Covid diventerà endemico, pandemia tutt'altro che finita': Secondo un report di 26 esperti per Global Summit, '… - infoitsalute : Covid, Piot: Pandemia lontana dal finire, virus diventerà endemico - Medimagazine : COVID-19 alla fine diventerà solo un fastidio stagionale? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid diventerà

IL GIORNO

... gli esperti sottolineano di come sia importante chiudere la fase acuta della pandemia di- 19, per concentrarsi sugli sforzi futuri. - - > Sars - CoV - 2endemico Gli scienziati ...L'Africacosì il continente per eccellenza della produttività, con un indice del 56 per ... la prima in 25 anni, scatenata a seguito della pandemia di- 19? Bisogna poi considerare che ...