Non buttiamole per strada o in mare. Loro proteggono noi, ma noi dobbiamo proteggere l'ambiente

Le mascherine ci proteggono dal Covid, ma buttandole irresponsabilmente per terra, in mare e sulle spiagge, rappresentano la nuova forma di inquinamento più temuta.

Mascherine e inquinamento, un nuovo problema per l'ambiente

I dispositivi di protezione individuale sono diventati una presenza fissa nelle nostre vite ma, purtroppo, anche negli habitat naturali. Generalmente, infatti, per realizzarle vengono utilizzati materiali plastici, dal "tessuto", agli elastici, alla barretta metallica ...

