LIVE Sinner-Rinderknech, ATP Lione in DIRETTA: fuori Thiem, in campo l’azzurro (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Dopo il successo all’esordio in rimonta contro Aslan Karatsev, l’azzurro vuole piazzare una vittoria convincente per sfruttare un tabellone che è diventato favorevole dopo l’eliminazione prematura della testa di serie numero uno Dominic Thiem. 17.48 Si è appena concluso il match fra Cameron Norrie e Dominic Thiem: il britannico ha battuto un austriaco irriconoscibile per 6-3 6-2 ed ha conquistato i quarti di finale proprio contro uno fra Sinner e Rinderknech 17.20 Ben ritrovati amici di OA Sport. Cameron Norrie ha vinto sorprendentemente il primo set contro Dominic Thiem per 6-3. Ricordiamo che da questa sfida uscirà il nome dell’avversario di Sinner, in caso di vittoria ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Dopo il successo all’esordio in rimonta contro Aslan Karatsev,vuole piazzare una vittoria convincente per sfruttare un tabellone che è diventato favorevole dopo l’eliminazione prematura della testa di serie numero uno Dominic. 17.48 Si è appena concluso il match fra Cameron Norrie e Dominic: il britannico ha battuto un austriaco irriconoscibile per 6-3 6-2 ed ha conquistato i quarti di finale proprio contro uno fra17.20 Ben ritrovati amici di OA Sport. Cameron Norrie ha vinto sorprendentemente il primo set contro Dominicper 6-3. Ricordiamo che da questa sfida uscirà il nome dell’avversario di, in caso di vittoria ...

Advertising

FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: ?? Breaking News - Sinner LIVE su #SuperTennisTV La produzione TV locale del torneo di Lione, vista la durata dei match… - Leonard40959202 : RT @SuperTennisTv: ?? Breaking News - Sinner LIVE su #SuperTennisTV La produzione TV locale del torneo di Lione, vista la durata dei match… - SuperTennisTv : ?? Breaking News - Sinner LIVE su #SuperTennisTV La produzione TV locale del torneo di Lione, vista la durata dei… - SSportNetwork : #SuperSportThursday #Tennis #ATPGeneva Dopo #Fognini, eliminato anche #Cecchinato, rimontato e sconfitto da… - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: Per motivi di programmazione a Lione, il match di Sinner non sarà prodotto e non potrà andare live sui nostri canali.… -