L' italiano Vendrame vince la 12esima tappa con partenza da Siena | Bernal ancora in rosa

(Di giovedì 20 maggio 2021) LaLanumero 12 del 104° Giro d'Italia è stata vinta da Andrea, classe 1994 che corre per la francese Ag2r, al suo primo successo in un grande giro e all'ennesima prova di ...

Advertising

MondoTV241 : Giro d'Italia 12a tappa: successo italiano con Vendrame, Bernal conserva la maglia rosa #giroditalia #vendrame - TRIESTE_news : Vendrame vince a Bagno di Romagna, secondo successo italiano al Giro2021 - - laregione : L'italiano Andrea Vendrame vince a Bagno di Romagna - parodi_lucio : Prima vittoria di un italiano a questo #Giro2021 dopo tanti secondi posti. E' di Andrea Vendrame. Che se lo meritav… -

Ultime Notizie dalla rete : italiano Vendrame

Andrea, soprannominato 'Joker', ha conquistato la Tappa 12 della Corsa Rosa, secondo successoin questa edizione del Giro dopo la crono inaugurale di Torino vinta da Filippo Ganna. Il ...... poi arrivati in tale ordine al traguardo; dopo vari attacchi, sopratutto diche è stato ... che successivamente non è riuscito a tenere testa fino al traguardo all', concludendo quindi ...Davanti Bennett attacca in discesa ma viene riacciuffato, poi è la volta di Hamilton che viene seguito da Vendrame, invece Brambilla e Bennett si fanno sorprendere. La volata a due la vince Vendrame c ...Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Christopher Hamilton (Team Dsm) e Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). 3 - Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) a 15”. C ...