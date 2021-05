DAYDREAMER, anticipazioni dal 24 al 28 maggio 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) DAYDREAMER – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 24 a venerdì 28 maggio 2021: Can propone a Sanem di unirsi al gruppo di arrampicata del K2, ma lei rifiuta categoricamente. Sanem infatti si chiede in che veste lo accompagnerebbe: come fidanzata o come amica? Can non sa cosa rispondere e lei, stanca delle sue incertezze, decide di lasciare tutto: la tenuta, l’agenzia, la produzione di creme e tornare a vivere nel quartiere. Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 20 e venerdì 21 maggio 2021 Sanem decide con Nihat di effettuare il servizio di delivery per il negozio di alimentari e Nihat per questo acquista un motorino elettrico. Nel frattempo, la Fikri Harika vince la campagna per WomanArt e Ayca ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 20 maggio 2021)– le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 24 a venerdì 28: Can propone a Sanem di unirsi al gruppo di arrampicata del K2, ma lei rifiuta categoricamente. Sanem infatti si chiede in che veste lo accompagnerebbe: come fidanzata o come amica? Can non sa cosa rispondere e lei, stanca delle sue incertezze, decide di lasciare tutto: la tenuta, l’agenzia, la produzione di creme e tornare a vivere nel quartiere. Leggi anche:puntata di giovedì 20 e venerdì 21Sanem decide con Nihat di effettuare il servizio di delivery per il negozio di alimentari e Nihat per questo acquista un motorino elettrico. Nel frattempo, la Fikri Harika vince la campagna per WomanArt e Ayca ...

