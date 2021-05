Approvato il Green Pass Covid, ecco tutte le info: a cosa serve, durata, come richiederlo (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ entrato ufficialmente in vigore il Green Pass, ovvero la certificazione verde per il Covid-19 valida in tutta Italia. Il Green Pass era stato inserito nel decreto legge del 22 aprile, ma solo ora è stato Approvato nell’ultimo DL firmato da Roberto Speranza. Green Pass: a cosa serve Il Green Pass è un certificato che serve a dimostrare di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19, o anche di aver effettuato un tampone con esito negativo. Il certificato può essere rilasciato anche subito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, ma è ritenuto valido dal quindicesimo giorno dopo la prima iniezione. Con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ entrato ufficialmente in vigore il, ovvero la certificazione verde per il-19 valida in tutta Italia. Ilera stato inserito nel decreto legge del 22 aprile, ma solo ora è statonell’ultimo DL firmato da Roberto Speranza.: aIlè un certificato chea dimostrare di essere stati vaccinati o di essere guariti dal-19, o anche di aver effettuato un tampone con esito negativo. Il certificato può essere rilasciato anche subito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, ma è ritenuto valido dal quindicesimo giorno dopo la prima iniezione. Con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Approvato Green Convergenze: il cda approva il primo bilancio di sostenibilità ...ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), comunica che in data 19 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato ...

Green Pass per gli spostamenti, come funziona e quanto costa Il green pass è ormai ufficiale. Il governo lo ha approvato con il recente decreto covid che lo istituisce a livello nazionale. Seguirà poi anche quello europeo al vaglio della Commissione guidata da ...

Covid, Green Pass: approvato dalla maggioranza degli italiani Ipsos Covid, coprifuoco alle 23. Il calendario delle riaperture: palestre, centri commerciali, ristoranti al chiuso All'inizio di giugno ci potrebbe essere un nuovo tagliando alle misure approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì e, se la curva del virus continuerà la sua discesa, ...

Green pass valido per nove mesi e rilascio già dopo il primo vaccino Tra le novità del decreto legge Covid approvato lunedì in Consiglio dei ministri, vi sono anche quelle che riguardano il green pass. Diversamente da quanto stabilito dal dl del 22 aprile scorso, la du ...

