Portici | ustioni su neonato | Vincenzino sta bene e una famiglia si prenderà cura di lui

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Lieto fine per la storia di. Ildiè stato affidato ad unache adesso sidi lui. Tutta Italia si era stretta attorno al piccolo, ricoverato per più di un mese all’ospedale Santobono di Napoli per leriportate sul suo corpicino, tanto che per lui era stata organizzata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portici ustioni

Due buone notizie per il piccolo Vincenzino , il neonato diricoverato all' Ospedale Santobono persul suo piccolo corpicino .Una di loro, la sedicenne Gaia Morassutti sarebbe morta in seguito per leriportate. L'...] Cronaca Loano Loano, puliti idi Via Stella Posted on 13 Settembre 2019 14 Settembre 2019 ...Il Tribunale dei Minori ha individuato una nuova famiglia per Vincenzino, il neonato di Portici ricoverato da quando aveva quattro giorni per ustioni ...Il Tribunale dei Minori di Napoli ha individuato la famiglia che accoglierà il piccolo Vincenzino, la cui storia ha commosso l’Italia: l’annuncio del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo ...