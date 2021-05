Inzaghi e Nicola analizzano Lazio – Torino

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri sera martedì 18 maggio, allo stadio Olimpico si è giocato il recupero della 25esima giornata di campionato tra. La gara è terminata 0-0, risultato non molto soddisfacente per i biancocelesti ma ottimo per i granata che salvano la stagione. Al termine della partitahanno analizzato il match. Quali le loro parole? Ilsi salva contro unascarica : quali le loro parole?valevole per il recupero della 25esima giornata di Serie A, è terminata 0-0. Al termine della gara i tecnicihanno analizzato il match. L’allenatore della, Simone, durante la conferenza stampa ha detto: “Le immagini ...

... davanti agli occhi di Simone(che a marzo vaneggiava sui presunti vantaggi che la squadra di Davideavrebbe avuto nel giocare quella partita nella data originale, nonostante l'Asl ...Lo sport che consuma un dramma all'interno della famigliama che invece esalta, il quale a fine partita si sfoga dichiarando apertamente la difficoltà espressa per arrivare a salvarsi.Si salva il Torino. Con lo zero a zero finale dell'Olimpico. Retrocede il Benevento di Pippo Inzaghi, che però non può rimproverare proprio nulla al fratello Simone: la Lazio ci ...I campani sono ufficialmente in Serie B dopo il pareggio dei granata all’Olimpico: la squadra di Nicola – nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A – ha strappato un punto ai biancocelest ...