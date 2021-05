Sony brevetta una piattaforma per le scommesse sugli eSport (Di martedì 18 maggio 2021) Da poche ore è stato reso noto un documento depositato da Sony, secondo il quale la compagnia avrebbe brevettato un sistema di scommesse legato agli eSport Sony Interactive Entertainment ha brevettato una propria piattaforma di scommesse online, il tutto stando ad un documento che è stato registrato nel 2019 e reso noto solo questo mese. In teoria il brevetto in questione potrebbe essere impiegato per consentire scommesse live durante gli eventi legati al mondo degli eSport, come l’Evolution Championship Series (EVO), il più grande e prestigioso torneo di picchiaduro del mondo. E potrebbe non essere certo un caso, dato che Sony stessa ha acquistato la manifestazione durante lo scorso ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 maggio 2021) Da poche ore è stato reso noto un documento depositato da, secondo il quale la compagnia avrebbeto un sistema dilegato agliInteractive Entertainment hato una propriadionline, il tutto stando ad un documento che è stato registrato nel 2019 e reso noto solo questo mese. In teoria il brevetto in questione potrebbe essere impiegato per consentirelive durante gli eventi legati al mondo degli, come l’Evolution Championship Series (EVO), il più grande e prestigioso torneo di picchiaduro del mondo. E potrebbe non essere certo un caso, dato chestessa ha acquistato la manifestazione durante lo scorso ...

