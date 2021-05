(Di martedì 18 maggio 2021) È stata un’altra notte ditra. Continua il lancio di razzi dallae non diminuiscono i raid aerei dello Stato ebraico sugli edificiprincipale città nell’enclave palestinese. Aumenta così il numero delle vittime, con altri due morti israeliani colpiti dall’ultima raffica di razzi partiti dallae i decessi palestinesi che salgono a 213. Ed è notizia di stanotte che le bombe dello Stato ebraico hanno anche colpito-19 di tutta lache, così, non è più in grado di condurre i test di screening. “Condanniamo il lancio indiscriminato di razzi da, è inaccettabile e deve cessare, come è inaccettabile che si metta in discussione ...

Dialoghi di cui la Turchia stessa è parte, sia col Cairo che in forma meno sponsorizzata con...ventina di leader internazionali che Ankara ha chiamato nel giro di questa settimana di. Dal ...AVIV - Un manifestante palestinese è morto in ospedale dopo essere stato ferito incon l'esercito israeliano nei pressi di al - Bireh, non lontano da Ramallah, in Cisgiordania. Lo ...