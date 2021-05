Salzano | “C’è una vera e propria emergenza giovani”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) Parla di unaAniello, commissario cittadino dell’Udc dopo i fatti di cronaca che si sono verificati sabato sera. “ Quanto è accaduto a Salerno si è verificato anche, e nelle stesse ore, a Bologna, a Brescia e a Conegliano Veneto. Naturalmente tutti a reclamare, come pure è giusto che sia, più ordine e sicurezza, più telecamere a sorvegliare la movida dove essa si presenta più “vivace”, più presenza della Polizia e dei Carabinieri. Naturalmente, alla vigilia delle elezioni amministrative, non potevano mancare le strumentalizzazioni per rimarcare l’assenza di interventi preventivi atti ad evitare aggressioni, liti, scontri e fatti simili – ha dichiarato– Purtroppo sempre più spesso assistiamo a fatti gravi e alle malefatte di baby gang, ...