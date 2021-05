' La Bella Stagione' | Vialli e Mancini e la Samp ' 91 | ‘rendemmo possibile l' impossibile

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Ladoria d'oro del '91 raccontata nel libro ‘La' (edito da Mondadori 252 pagine, euro 19) dai ‘gemelli del gol' Gianlucae Robertoche insieme ai loro compagni di squadra, in una stesura “a più di 30 mani” come l'hanno definita i due protagonisti, hanno raccontato una storia epica, la straordinaria vittoria dello scudetto delladoria del 1991, “trasformando l'imin”. È la storia di una squadra scritto da tutti i protagonisti di quell'impresa e di questo racconto: Ivano Bonetti, Marco Branca, Umberto Calcagno, Toninho Cerezo, Giovanni Dall'Igna, Giuseppe Dossena, Giovanni Invernizzi, Srecko Katanec, Marco Lanna, Attilio Lombardo, Roberto, ...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – La Sampdoria d'oro del '91 raccontata nel libro 'La Bella Stagione' (edito da Mondadori 252 pagine, euro 19) dai 'gemelli del gol' Gianluca Vialli e Roberto Mancini che ins ...