Immobile accusa Cairo: "È venuto negli spogliatoi ad offendermi per aver giocato con il sangue agli occhi"

Pesanti accuse al termine di Lazio-Torino. A lanciarle è l'attaccante biancoceleste, Ciro Immobile, che su Instagram si sfoga contro il presidente granata, Urbano Cairo. Il motivo? Pare che il patron del Torino abbia offeso negli spogliatoi la punta per "essersi impegnato troppo". Ecco quanto scritto da Immobile: "Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all'uomo che sono. Soprattutto se quest'ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all'ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi..."

