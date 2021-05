Covid: nelle scuole bergamasche 88 nuovi positivi, le classi in quarantena scendono a 85 (Di martedì 18 maggio 2021) Ats Bergamo comunica i dati relativi allo screening anti-Covid nelle scuole nella settimana che va dall’11 al 17 maggio. I test effettuati sono 1.605, i nuovi casi positivi 88 e le classi in quarantena 85. Nella settimana del 3-10 maggio erano 111 le classi in quarantena, i positivi 125 a fronte di 2.483 tamponi. A preoccupare maggiormente è sempre la variante inglese, come nel caso dell’Istituto Comprensivo di via Vittorio Veneto a Sant’Omobone Terme. La dirigente scolastica, Marzia Arrigoni, ha rivolto una lettera ai genitori invitando alla prudenza, al rispetto delle regole e delle quarantene. “Al momento – si legge nel documento redatto dalla scuola – abbiamo positivi al Covid 4 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Ats Bergamo comunica i dati relativi allo screening anti-nella settimana che va dall’11 al 17 maggio. I test effettuati sono 1.605, icasi88 e lein85. Nella settimana del 3-10 maggio erano 111 lein, i125 a fronte di 2.483 tamponi. A preoccupare maggiormente è sempre la variante inglese, come nel caso dell’Istituto Comprensivo di via Vittorio Veneto a Sant’Omobone Terme. La dirigente scolastica, Marzia Arrigoni, ha rivolto una lettera ai genitori invitando alla prudenza, al rispetto delle regole e delle quarantene. “Al momento – si legge nel documento redatto dalla scuola – abbiamoal4 ...

