Banca Etruria, ex vertici assolti dall’accusa di falso in prospetto per la vendita dei bond subordinati del 2013 (Di martedì 18 maggio 2021) Il fatto non sussiste. E così Giuseppe Fornasari, Luca Bronchi e Davide Canestri, rispettivamente ex presidente, direttore generale e dirigente di Banca Etruria, sono stati assolti al processo sul presunto falso in prospetto nell’ambito del crac dell’istituto aretino dov’erano imputati in relazione alla veridicità delle informazioni rilasciate al mercato in occasione dell’emissione di obbligazioni subordinate della Banca. Per i primi due bond c’è stata prescrizione, mentre per il terzo c’è stata l’assoluzione. Il pm Julia Maggiore chiedeva 1 anno e 6 mesi per Fornasari e Bronchi e 1 anno per Canestri. Per l’accusa il prospetto per sottoscrittori di bond nel 2013 non rappresentava le reali condizioni della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Il fatto non sussiste. E così Giuseppe Fornasari, Luca Bronchi e Davide Canestri, rispettivamente ex presidente, direttore generale e dirigente di, sono statial processo sul presuntoinnell’ambito del crac dell’istituto aretino dov’erano imputati in relazione alla veridicità delle informazioni rilasciate al mercato in occasione dell’emissione di obbligazioni subordinate della. Per i primi duec’è stata prescrizione, mentre per il terzo c’è stata l’assoluzione. Il pm Julia Maggiore chiedeva 1 anno e 6 mesi per Fornasari e Bronchi e 1 anno per Canestri. Per l’accusa ilper sottoscrittori dinelnon rappresentava le reali condizioni della ...

