“Volete il paese pulito? Lasciate passare le spazzatrici”: appello della giunta di Gerenzano dopo le multe (Di lunedì 17 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A Gerenzano è tempo di prestare attenzione alla pulizia strade, perché sono cominciati i controlli sul rispetto dei divieti di sosta negli orari indicati: la polizia locale, coordinata dal nuovo comandante Andrea Medaglia, sta infliggendo multe in tutte le vie dove passa la spazzatrice. Conviene quindi parcheggiare altrove, rispettando la segnaletica, se non si vuole tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 17 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Aè tempo di prestare attenzione alla pulizia strade, perché sono cominciati i controlli sul rispetto dei divieti di sosta negli orari indicati: la polizia locale, coordinata dal nuovo comandante Andrea Medaglia, sta infliggendoin tutte le vie dove passa la spazzatrice. Conviene quindi parcheggiare altrove, rispettando la segnaletica, se non si vuole tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Sapiente_mente : Amatevi come cazzo volete ma non rompetemi il coglioni su come concepisco io l'amore. Favorisco immagine esemplifi… - Luca_zone : RT @danywolfy: @antodag_ Mamma mia, come strizza l'occhio ai gay di destra E il messaggio è: cosa volete altri diritti, ringraziate che no… - pocketcrowl : RT @danywolfy: @antodag_ Mamma mia, come strizza l'occhio ai gay di destra E il messaggio è: cosa volete altri diritti, ringraziate che no… - magnagati86 : RT @danywolfy: @antodag_ Mamma mia, come strizza l'occhio ai gay di destra E il messaggio è: cosa volete altri diritti, ringraziate che no… - danywolfy : @antodag_ Mamma mia, come strizza l'occhio ai gay di destra E il messaggio è: cosa volete altri diritti, ringrazia… -

Ultime Notizie dalla rete : Volete paese SEGA Astro City Mini: il cabinato portatile disponibile in Italia, aperti i pre - order ... ma sotto sotto nessuno pensava che veniva diffuso anche nel nostro paese. Attraverso questo link ... Vi invitiamo quindi a recuperarlo se volete tuffarvi in un mare di nostalgia, in attesa di ...

Milano non si ferma (più) ... lasciando intendere che quella gioia la provava anche lui, e cosa ci volete fare. Non solo Inter, ... prima della tragedia Covid, una vera e propria città - Stato, distinta dal resto del Paese. Milano ...

Australia, l'uomo più anziano del Paese, 111 anni: "Cervello di pollo, segreto longevità" Sky Tg24 ... ma sotto sotto nessuno pensava che veniva diffuso anche nel nostro. Attraverso questo link ... Vi invitiamo quindi a recuperarlo setuffarvi in un mare di nostalgia, in attesa di ...... lasciando intendere che quella gioia la provava anche lui, e cosa cifare. Non solo Inter, ... prima della tragedia Covid, una vera e propria città - Stato, distinta dal resto del. Milano ...