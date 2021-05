Tennis, WTA Parma 2021: Lisa Pigato cede lottando a Serena Williams (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ durato oltre un’ora il sogno di Lisa Pigato nel torneo WTA di Parma. La giovane Tennista italiana, classe 2003, è stata sconfitta in due set da Serena Williams con il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione comunque molto dignitosa per la bergamasca, che era all’esordio assoluto in un tabellone principale di un torneo WTA e che era già stata bravissima a superare le qualificazioni. Un match iniziato poi in maniera davvero straordinaria per la numero 572 del mondo. Immediato break in apertura complice anche una Williams forse un po’ distratta in avvio di partita. L’ex numero uno del mondo, però, rimedia subito con il controbreak a zero nel game successivo e poi con un altro break nel quarto gioco. Pigato prova a restare comunque in partita e vince ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ durato oltre un’ora il sogno dinel torneo WTA di. La giovaneta italiana, classe 2003, è stata sconfitta in due set dacon il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione comunque molto dignitosa per la bergamasca, che era all’esordio assoluto in un tabellone principale di un torneo WTA e che era già stata bravissima a superare le qualificazioni. Un match iniziato poi in maniera davvero straordinaria per la numero 572 del mondo. Immediato break in apertura complice anche unaforse un po’ distratta in avvio di partita. L’ex numero uno del mondo, però, rimedia subito con il controbreak a zero nel game successivo e poi con un altro break nel quarto gioco.prova a restare comunque in partita e vince ...

