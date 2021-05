Returnal, nuovi contenuti in arrivo per l'esclusiva PlayStation 5 (Di domenica 16 maggio 2021) Returnal, l'ultima opera di Housemarque, è riuscita a conquistare rapidamente il pubblico e la critica, grazie ad un gameplay squisitamente arcade e un elevato valore di produzione, nonostante provenga da uno studio notoriamente indipendente. Sebbene sia uscito da pochissimi giorni, molti giocatori hanno già portato a termine l'avventura principale: per loro, l'avventura di Selene su Atropo è terminata, oppure ci sono delle novità in arrivo? Non possiamo dirlo con certezza, ma una cosa è sicura: Housemarque non ha ancora smesso di lavorare su Returnal. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 16 maggio 2021), l'ultima opera di Housemarque, è riuscita a conquistare rapidamente il pubblico e la critica, grazie ad un gameplay squisitamente arcade e un elevato valore di produzione, nonostante provenga da uno studio notoriamente indipendente. Sebbene sia uscito da pochissimi giorni, molti giocatori hanno già portato a termine l'avventura principale: per loro, l'avventura di Selene su Atropo è terminata, oppure ci sono delle novità in? Non possiamo dirlo con certezza, ma una cosa è sicura: Housemarque non ha ancora smesso di lavorare su. Leggi altro...

