Anish Kapoor aprirà una fondazione a Palazzo Manfrin di Venezia

(Di domenica 16 maggio 2021) Importanti novità per la città die per la sua vita culturale. Infatti, a fine aprile la giunta comunalena ha autorizzato la riqualificazione e la trasformazione in sede espositiva dia Cannaregio. A capo dell’operazione, il grande artista(Mumbai, 1954) che ha acquistato l’immobile dalla Cassa Depositi e Prestiti, allo scopo di istituirvi la propria. LaFoundation ospiterà una collezione permanente, oltre a uno spazio dedicato alle mostre temporanee. «Un altrodella città tornerà a mostrare tutta la sua bellezza e magnificenza», ha detto il sindaco Luigi Brugnaro. «Grazie all’impegno di– ...

Advertising

marcoforn : Un piatto è un seno. Un ventre materno. Ti nutre, fornisce cibo & vita. Può essere nero, può essere raku. Ma non pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Anish Kapoor

Artribune

... magari dopo la visita o in un secondo momento, con vista sul 'Bouquet of tulips' di Jeff Koons, Tall tree and the eye, la scultura con palle d'acciaio die passare sotto il ragno ...Inoltre, nei paraggi del sito acquifero, è possibile visitare l'istallazione permanete di "Earth Cinema", realizzata dall'artista anglo - indiano, una feritoia scavata all'interno della ...Quando la creatività e la liberazione facevano sognare e migliorare: siamo stati Museo Guggenheim, uno dei primi a riaprire al pubblico con una grande mostra dedicata a quell’epoca di progresso e di r ...Addio genio. Con la scusa della pandemia il Turner Prize premia il sociale Immaginate che al torneo di Wimbledon un anno non invitino più i singoli giocatori ma solo il doppio. Non solo. Sono invitati ...