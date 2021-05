Terremoto: sindaco Gubbio, 'al momento no segnalazioni danni, verifiche in corso' (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Terremoto: sindaco Gubbio, 'al momento no segnalazioni danni, verifiche in corso'... - GIOVANNISETTAN1 : @Monicanpl il sindaco e il presidente della Regione Marche hanno attuato un golpe per sedere al governo delle loro… - OraWeb_TV : Operazione “Movie Direction”, terremoto al Comune di Falcone. Appalti truccati e misure cautelari e interdittive al… - radiolaquila1 : Terremoto: sindaco Biondi incontra coordinatore Struttura di Missione, Carlo Presenti -