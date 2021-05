CNN - Comedy Central News | con Michela Giraud si torna a ironizzare sull’attualità

(Di venerdì 14 maggio 2021) L'incontro conchealla conduzione del late show CCN -, e del successivo salotto per continuare a fare satira sull'attualità, tra monologhi, sketch e ospiti. La risata è terapeutica. Da questo assunto parte la promozione di CCN -, in onda ogni venerdì sera alle 23 sua partire dal 14 maggio, per una settima stagione che conferma alla conduzionedopo il debutto dello scorso anno, irriverente e sempre più a suo agio in un doppio ruolo, nel late show così come nel salotto che segue, tra monologhi, sketch, inviati e ospiti. Il tutto per commentare l'attualità e i temi caldi del ...

Michela Giraud, da Lol a Comedy Central su Sky, ci svela il suo rapporto con la palestra, la carbonara e il tifo per la Roma: "L'arrivo di Mourinho, una storia alla Jerry Maguire" ...La comica ci ha parlato della nuova stagione di CCN - Comedy Central News, in onda in seconda serata da venerdì 14 maggio ...