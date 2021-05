Ultime Notizie Roma del 13-05-2021 ore 08:10 (Di giovedì 13 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano per essere in primo piano e guerra tra Israele e hamas a Gaza partono razzi verso Tel Aviv 85% dei quali intercettato mentre lo stato ebraico risponde con Raid aerei oltre 500 durante i quali annunciano i militari sarebbero stati simultaneamente eliminati alti ufficiali di hamas sempre a Garda sarebbe stato Raso al suolo un edificio di 10 piani che ospitava anche le prestazioni di alcuni giornali le vittime di ieri sono stati più di 50 tra cui un ragazzo di 16 anni e oltre 100 i feriti mentre le vittime in Israele sei fra cui un militare mentre il Ministro della Difesa Guns dice che Israele non è pronta la tregua Lue chiede il cessate il fuoco agli Stati Uniti inviano un mediatore per tentare di arrivare ad una escalation migranti l’Italia sta cercando di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano per essere in primo piano e guerra tra Israele e hamas a Gaza partono razzi verso Tel Aviv 85% dei quali intercettato mentre lo stato ebraico risponde con Raid aerei oltre 500 durante i quali annunciano i militari sarebbero stati simultaneamente eliminati alti ufficiali di hamas sempre a Garda sarebbe stato Raso al suolo un edificio di 10 piani che ospitava anche le prestazioni di alcuni giornali le vittime di ieri sono stati più di 50 tra cui un ragazzo di 16 anni e oltre 100 i feriti mentre le vittime in Israele sei fra cui un militare mentre il Ministro della Difesa Guns dice che Israele non è pronta la tregua Lue chiede il cessate il fuoco agli Stati Uniti inviano un mediatore per tentare di arrivare ad una escalation migranti l’Italia sta cercando di ...

