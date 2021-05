Sky – Marchetti: “Allegri al Napoli non convince, ecco il motivo. Spalletti più di una idea” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Napoli gioca per la qualificazione Champions League ma fuori dal campo lavora per il nuovo allenatore. Gennaro Gattuso è al passo d’addio e quindi Aurelio De Laurentiis deve trovare un nuovo tecnico per la panchina azzurra ed i nomi di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti si fanno con insistenza. La Radio Ufficiale del Napoli fa sapere che Allegri è una soluzione molto probabile in questo momento, con Luciano Spalletti che sta invece alla finestra ad aspettare una chiamata del patron partenopeo. Molto probabile che l’annuncio ufficiale non tarderà ad arrivare, anche perché il campionato sta per finire. Allenatore Napoli: le ultime notizie A Radio Marte, Luca Marchetti fa il punto sul nuovo tecnico del Napoli e dice: “I nomi sono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilgioca per la qualificazione Champions League ma fuori dal campo lavora per il nuovo allenatore. Gennaro Gattuso è al passo d’addio e quindi Aurelio De Laurentiis deve trovare un nuovo tecnico per la panchina azzurra ed i nomi di Massimilianoe Lucianosi fanno con insistenza. La Radio Ufficiale delfa sapere cheè una soluzione molto probabile in questo momento, con Lucianoche sta invece alla finestra ad aspettare una chiamata del patron partenopeo. Molto probabile che l’annuncio ufficiale non tarderà ad arrivare, anche perché il campionato sta per finire. Allenatore: le ultime notizie A Radio Marte, Lucafa il punto sul nuovo tecnico dele dice: “I nomi sono ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sky, Marchetti: “Il Napoli potrebbe già essere in Champions alla prossi… - Sardanapalooo : RT @_SiGonfiaLaRete: #Sky, #Marchetti: '#Allegri? Non credo, molto più probabile #Spalletti per il #Napoli' - gilnar76 : SKY, Marchetti: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - _SiGonfiaLaRete : #Sky, #Marchetti: '#Allegri? Non credo, molto più probabile #Spalletti per il #Napoli' - MondoNapoli : Sky - Marchetti: 'Spalletti ipotesi concreta' - -