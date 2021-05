De Santis | nei sondaggi Raggi prima e Pd nemmeno al ballottaggio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Capisco che ilo pubblicato oggi da Repubblica, che vede Virginiaal primo posto tra i candidati a sindaco di Roma con il 26,9% seguita da Guido Bertolaso con il 23%, mentre Roberto Gualtieri e Carlo Calenda (il candidato di Matteo Renzi) si attestano rispettivamente al 18,5% e al 14%, possa non piacere ma bisogna fare i conti con la realta’.” “Dopo mesi di chiacchiere e di attacchi, anche sguaiati, alla sindaca, il Pd e’ riuscito a trovare il suo candidato per il Campidoglio, pero’ non riesce ancora a sintonizzarsi con la realta’”. Lo afferma l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio Dein un post sulla sua pagina Facebook. “Oggi il capogruppo capitolino del Partito democratico, Giulio Pelonzi, ha perso il contatto con l’aritmetica, arrivando a dire che Gualtieri e’ nettamente in testa nel ...