Scuole aperte d'estate, gli studenti rifiutano l'offerta: 8 su 10 non andrebbero (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per il progetto che vorrebbe tenere gli istituti aperti tra giugno e settembre il rischio fallimento è dietro l'angolo. Quasi nessuno, qualora la sua scuola aderisse, pensa di partecipare. D'accordo con i ragazzi anche la maggior parte di genitori e insegnanti. Cosa vorrebbero fare quei pochi a cui piace l'idea? Soprattutto gruppi di studio, raccontare come hanno vissuto la pandemia, laboratori. La scuola d'estate potrebbe essere un flop ancora prima di cominciare. Il Piano appena ufficializzato dal ministero dell'Istruzione, che prevede l'apertura degli istituti durante i mesi estivi, non sembra infatti scatenare l'entusiasmo di nessuno degli attori potenzialmente coinvolti: studenti, docenti e genitori. A farlo capire chiaramente sono proprio i ragazzi: tra i 6mila alunni di Scuole medie e superiori raggiunti da un sondaggio di ...

