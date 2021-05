Niente accordo PD-M5S per le Comunali di Roma e Torino: “Nessuna convergenza” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Niente accordi tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per le Comunali di Roma e di Torino: Enrico Letta a riguardo è stato chiaro. “Sono due città doverono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo. Non c’è possibilità di alcuna convergenza”, ha dichiarato infatti. Enrico Letta Comunali Roma e Torino: “Nessuna possibilità di convergenza” “Sono due città dove nel 2016 il Partito Democratico ha straperso, e dove sono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo. Quindi non c’è possibilità di alcuna convergenza”, ha affermato il segretario del PD Enrico Letta parlando delle prossime Comunali. Gli scontri sui ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)accordi tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per ledie di: Enrico Letta a riguardo è stato chiaro. “Sono due città doverono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo. Non c’è possibilità di alcuna”, ha dichiarato infatti. Enrico Letta: “possibilità di” “Sono due città dove nel 2016 il Partito Democratico ha straperso, e dove sono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo. Quindi non c’è possibilità di alcuna”, ha affermato il segretario del PD Enrico Letta parlando delle prossime. Gli scontri sui ...

