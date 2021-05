Mo | Valentini Fi | ' Italia faccia sentire la sua voce'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Assistiamo sgomenti all'escalation e al diffondersi della violenza e per questo invitiamo il Governono a farela propriain Europa e con l'Europa assieme all'America nella Comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale di violenza" in Medio Oriente. Lo afferma Valentino, vicecapogruppo vicario di Forzaalla Camera. "Allo stesso tempo -aggiunge- condanniamo fermamente il lancio di razzi così come ogni altra forma di rappresaglia e di violenza contro popolazioni di civili inermi, vittime di quelli che sono stati i più cruenti combattimenti degli ultimi sette anni, che ahimè si sono intensificati nel corso della notte”.

