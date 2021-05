Milan sui social – Bennacer: “Grande vittoria collettiva” | Serie A News (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Bennacer, centrocampista rossonero, ha pubblicato un post su Instagram al termine del match contro il Torino Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le ultime notizie sul, centrocampista rossonero, ha pubblicato un post su Instagram al termine del match contro il Torino

Advertising

Eurosport_IT : MILAN STELLARE ALLO STADIUM ???? Juve ko in casa contro i rossoneri: vittoria fondamentale in chiave Champions Leag… - DanyRoss70 : RT @_ThousandN: Settimana scorsa, per celebrare la fine del ciclo Juve, è uscita la statistica sui minuti giocati durante i nove anni di do… - zelda_legends : AVVISO AI NAVIGANTI Nei prossimi 3 giorni, non vi fate ingannare dai titoli che vedrete sui giornali: il Milan non… - sportli26181512 : Il Milan cala il settebello a Torino: Champions a un passo con super Rebic: Il Milan cala il settebello a Torino: C… - GPeppe34N : RT @TMacJoy: Non contavo sui passi falsi di Napoli e Milan ma dargliele vinte in questo modo è davvero imbarazzante. Udinese e Torino schif… -