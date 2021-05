Covid Germania, quasi 15mila contagi e 268 morti (Di mercoledì 12 maggio 2021) In Germania si sono registrati quasi 15mila casi e 268 morti per Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’istituto Robert Koch, sottolineando che è stata superata la soglia degli 85mila decessi dall’inizio della pandemia, mentre i contagi in totale sono stati oltre 3,5 milioni. Secondo le statistiche dell’istituto federale per il controllo delle malattie infettive, negli ultimi sette giorni l’incidenza è stata di 107,8 contagi ogni 100mila abitanti, dato che conferma il calo avviato nelle scorse settimane dopo il picco dello scorso marzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Insi sono registraticasi e 268pernelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’istituto Robert Koch, sottolineando che è stata superata la soglia degli 85mila decessi dall’inizio della pandemia, mentre iin totale sono stati oltre 3,5 milioni. Secondo le statistiche dell’istituto federale per il controllo delle malattie infettive, negli ultimi sette giorni l’incidenza è stata di 107,8ogni 100mila abitanti, dato che conferma il calo avviato nelle scorse settimane dopo il picco dello scorso marzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

