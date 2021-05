Cinema in luto | è morto Norman Lloyd

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 12 maggio 2021)all’età di 106 anni. L’attore è conosciuto per avere interpretato il preside ne ‘L’Attimo Fuggente’. NEW YORK (STATI UNITI) – Ilpiange la scomparsa diall’età di 106 anni. La notizia della scomparsa di uno degli attori più apprezzati in tutto il mondo è stata data da il produttore Dean Hargrove, decesso avvenuto l’11 maggio. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause del decesso. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità sui motivi della scomparsa, ma i parenti fino a questo momento non hanno dato informazioni su quanto accaduto. Chi eraNato l’8 novembre 1914 a Jesey City,ha ...