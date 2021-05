Buffon incontra gli ultras della Juve: “La squadra è con Pirlo. Vogliamo la Champions” (Di mercoledì 12 maggio 2021) In casa Juventus giorni di tensione, dopo il pesante ko con il Milan e la Champions clamorosamente a rischio. Intanto in giornata una delegazione degli ultras bianconeri dei Vikings, ha raggiunto Reggio Emilia dove stasera la squadra scenderà in campo contro il Sassuolo. I tifosi hanno chiesto e ottenuto di avere un breve confronto con Buffon per salutarlo e la leggenda bianconera ha avuto uno scambio di parole con gli ultras. Questo quanto emerso dal dialogo: “Non seguiamo Pirlo? Non è vero, quello non è vero. Ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo e mi alleno con loro. Champions? Non dobbiamo perdere le speranze? Per forza, siamo ancora in piedi…”. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) In casantus giorni di tensione, dopo il pesante ko con il Milan e laclamorosamente a rischio. Intanto in giornata una delegazione deglibianconeri dei Vikings, ha raggiunto Reggio Emilia dove stasera lascenderà in campo contro il Sassuolo. I tifosi hanno chiesto e ottenuto di avere un breve confronto conper salutarlo e la leggenda bianconera ha avuto uno scambio di parole con gli. Questo quanto emerso dal dialogo: “Non seguiamo? Non è vero, quello non è vero. Ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo e mi alleno con loro.? Non dobbiamo perdere le speranze? Per forza, siamo ancora in piedi…”. Foto: Instagramntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

