Buffon dice addio alla Juve | il suo futuro a Bergamo? L’Atalanta ci pensa seriamente

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigiha dettontus. Il portiere campione del mondo nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi a giugno chiuderà la sua avventura-bis in bianconero, ma non ha ancora chiaro cosa gli riserverà il. Ai microfoni di Bein Sports, nell’intervista con la quale ha annunciato la fine del matrimonio coi bianconeri, il portierone oggi 43enne ha specificato che “o smetto o prendo in considerazione una situazione che mi dà stimoli”. La domanda sorge spontanea: e se fossela situazione che può dare nuovi stimoli a? A Zingonia ci stannondo, per una serie di motivi. Il primo, su tutti, l’insoddisfazione di Gasperini per la stagione dei due portieri atalantini che si sono alternati tra i ...

Gigi Buffon dice addio e non più arrivederci. Ma lascia solo la Juve, non il calcio. Tre anni fa sembrava davvero vicino al ritiro, poi è arrivato il PSG e il resto è storia.