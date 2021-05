Pfizer sarà somministrato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni: c’è l’ok della FDA (Di martedì 11 maggio 2021) Il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech è il primo indicato anche per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 15 anni: sarebbe efficace al100%. L’EMA potrebbe presto imitare l’agenzia del farmaco USA. Covid 19 (Foto Agi)Quello di Pfizer-BioNtech è il primo vaccino anti-Covid autorizzato per i giovanissimi. Lo ha ufficializzato nelle ultime ore la Food and Drug Association (FDA) che ha dato l’ok affinché il farmaco venga somministrato anche ai ragazzi compresi nella fascia d’età tra i 12 e i 15 anni. Fino ad oggi l’età limite erano 16 anni. Tutti gli altri vaccini sono stati approvati per la popolazione al di sopra dei 18 anni. I dati a disposizione dell’Agenzia del Farmaco americana indicano che tra il primo marzo del ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Il vaccino anti Covid di-BioNTech è il primo indicato anche per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 15: sarebbe efficace al100%. L’EMA potrebbe presto imitare l’agenzia del farmaco USA. Covid 19 (Foto Agi)Quello di-BioNtech è il primo vaccino anti-Covid autorizzato per i giovanissimi. Lo ha ufficializzato nelle ultime ore la Food and Drug Association (FDA) che ha datoaffinché il farmaco vengaanche aicompresi nella fascia d’età tra i 12 e i 15. Fino ad oggi l’età limite erano 16. Tutti gli altri vaccini sono stati approvati per la popolazione al di sopra dei 18. I dati a disposizione dell’Agenzia del Farmaco americana indicano che tra il primo marzo del ...

Advertising

zazoomblog : Pfizer sarà somministrato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni: c’è l’ok della FDA - #Pfizer #somministrato #ragazzi #anni… - romifivestars : RT @GioChirilly: Nel Lazio terminato il vaccino Pfizer. Siccome per maggio non sarà più disponibile allora hanno pensato di allungare i tem… - robfer2010 : RT @GioChirilly: Nel Lazio terminato il vaccino Pfizer. Siccome per maggio non sarà più disponibile allora hanno pensato di allungare i tem… - GiovanniTarchi : RT @GioChirilly: Nel Lazio terminato il vaccino Pfizer. Siccome per maggio non sarà più disponibile allora hanno pensato di allungare i tem… - RossoneroEbbast : RT @GioChirilly: Nel Lazio terminato il vaccino Pfizer. Siccome per maggio non sarà più disponibile allora hanno pensato di allungare i tem… -