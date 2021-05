La regina Elisabetta si ritirerà a Balmoral? (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il lutto che l’ha colpita ai primi di aprile, quando è scomparso il suo amato principe consorte Filippo, la regina Elisabetta II è tornata a farsi vedere (sorridente) online, in un incontro istituzionale con un’organizzazione benefica reale. Intanto circolano le voci di un suo possibile ritiro in Scozia, nel castello di Balmoral. Una videochiamata (col sorriso) per la Royal Life Saving Society. Per la prima volta dopo l’addio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il lutto che l’ha colpita ai primi di aprile, quando è scomparso il suo amato principe consorte Filippo, laII è tornata a farsi vedere (sorridente) online, in un incontro istituzionale con un’organizzazione benefica reale. Intanto circolano le voci di un suo possibile ritiro in Scozia, nel castello di. Una videochiamata (col sorriso) per la Royal Life Saving Society. Per la prima volta dopo l’addio Articolo completo: dal blog SoloDonna

