Inter - Roma, Conte vuole rompere il "tabù". Sul tavolo il nodo stipendi (Di martedì 11 maggio 2021) Milano - Lo scudetto non basta. Antonio Conte vuole la vittoria anche contro la Roma , domani sera (inizio ore 20.45, diretta Sky), nel turno infrasettimanale a tre giornate dalla fine del campionato. ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) Milano - Lo scudetto non basta. Antoniola vittoria anche contro la, domani sera (inizio ore 20.45, diretta Sky), nel turno infrasettimanale a tre giornate dalla fine del campionato. ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Niente conferenza pre Inter-Roma per Conte. Il club vuol evitare domande sugli stipendi - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Chiffi a dirigere #InterRoma ?? - Gazzetta_it : Non solo #Champions. Per #Inter e #Milan un futuro di miele. Mentre gli altri rifondano - infoitsport : Conte: 'L'Inter onorerà il campionato fino alla fine. Contro la Roma sfide sempre equilibrate' - romanewseu : #Pellegrini vs #Barella, sfida tra azzurri a colpi di record personali ?? -